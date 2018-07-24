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24. 07. 2018

В РФ сделали памятным день принятия Крыма, Тамани и Кубани

Госдума России приняла в третьем чтении закон, согласно которому 19 апреля устанавливается Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает пресс-служба парламента РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест О принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всей Кубанской стороны под державу Российскую.

Также в документе говорится, что принятие Крыма "под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдающих от войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России".

Законопроект был внесен в Госдуму 25 июня. Авторами стали спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и группа сенаторов и депутатов.

Ранее сообщалось, что итальянский министр Маттео Сальвини назвал аннексию Крыма законной. Из-за этого МИД Украины вызвал посла Италии и вручил ему ноту протеста.

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Источник: korrespondent.net

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