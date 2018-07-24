В Счастье контрразведка задержала сепаратиста ЛНР

Сотрудники военной контрразведки СБУ и военнослужащие 59 ОМБр ВСУ из состава Объединенных сил возле города Счастье в Луганской области задержали участника самопровозглашенной ЛНР.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 24 июля.

"В ходе опроса задержанного, силовики установили, что неоднократно судимый 30-летний уроженец Свердловска после освобождения в 2016 году из Луганского СИЗО добровольно присоединился к террористической организации "ЛНР", где под руководством российских военных в составе 2-й мотострелковой бригады находился в резерве на случай наступления ВСУ на Луганск", – говорится в сообщении.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст.260 УК Украины).

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Сейчас задержанный активно сотрудничает со следствием.

Накануне сообщалось, что "генерал-атаман" из ДНР попытался подкупить пограничников. Он предложил взятку в размере тысячи гривен, но получил отказ и был задержан.

Ранее в Нацполиции заявили о задержании "разведчика ЛНР". Мужчина в течение двух суток минными полями пересекал "серую зону" для проведения разведывательной операции.

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Источник: korrespondent.net