В Херсонской области нашли тело пропавшего судьи

Полиция Херсонской области открыла уголовное производство по факту убийства бывшего судьи, тело которого нашли закопанным в одном из районов области. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в апреле этого года коллеги мужчины сообщили в полицию об его исчезновении: он месяц не отвечал на звонки, а соседи его не видели. Он проживал один в собственной квартире в Корабельном районе.
Мужчина был признан без вести пропавшим, но в ходе расследования исчезновения правоохранители установили, что он стал жертвой преступления.
"Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения," - сообщили в полиции.
На автомобиле убитого преступник вывез тело и закопал. После этого уехал в неизвестном направлении. Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемого для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.
По данному факту открыты уголовные производства по части 1 статьи 115 (умышленное убийство), части 1 статьи 185 (кража), части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
По данным местных СМИ, погибшим является Анатолий Гордымов, который до 2016 года был судьей ликвидированного в том же году Днепровского районного суда Херсона.
Отметим, за шесть месяцев в Украине было совершено 4465 умышленных убийств. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость