В Херсонской области нашли тело пропавшего судьи

Полиция Херсонской области открыла уголовное производство по факту убийства бывшего судьи, тело которого нашли закопанным в одном из районов области. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в апреле этого года коллеги мужчины сообщили в полицию об его исчезновении: он месяц не отвечал на звонки, а соседи его не видели. Он проживал один в собственной квартире в Корабельном районе.

Мужчина был признан без вести пропавшим, но в ходе расследования исчезновения правоохранители установили, что он стал жертвой преступления.

"Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения," - сообщили в полиции.

На автомобиле убитого преступник вывез тело и закопал. После этого уехал в неизвестном направлении. Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемого для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.

По данному факту открыты уголовные производства по части 1 статьи 115 (умышленное убийство), части 1 статьи 185 (кража), части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

По данным местных СМИ, погибшим является Анатолий Гордымов, который до 2016 года был судьей ликвидированного в том же году Днепровского районного суда Херсона.

Отметим, за шесть месяцев в Украине было совершено 4465 умышленных убийств. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Источник: korrespondent.net