Именины Ольги: чем особенный праздник

День Ольги празднуется 24 июля

Сегодня День Ангела отмечают женщины, которых нарекли Ольгами. Праздник установлен 24 июля, в день смерти княгини Ольги, супруги киевского князя Игоря. Она известна в истории, как правительница хитростью победившая древлян в 945 году и принявшая на себя управление великим княжеством после смерти мужа.

В религиозных кругах Ольгу почитают, как одну из тех, кто пропагандировал христианскую веру в языческой Руси. Княгиня приняла христианство (нарекли Еленой) задолго до того, как ее внук великий князь Владимир крестил Русь.

Правительница пыталась обратить в христианскую веру подданных, для этого строила в княжестве православные храмы и уничтожала языческие символы. Именно Ольге Киев обязан появлению величайшей святыни - Софийского собора.

День святой Ольги 2018: традиции праздника / фото: Facebook

Как праздновать, приметы дня

В память об Ольге ежегодно 24 июля в храмах проходит праздничное богослужение. Всем, кого зовут Ольгой, необходимо посетить в этот день церковь и помолиться о своем здравии.

Особенно почитают святую вдовицы, а также матери сыновей. Молятся ей об укреплении веры, убережении семьи от беды. Равноапостольную Ольгу можно просить об удачном замужестве или возвращении в семью “загулявшего” супруга.

Если на Ольги солнечно - жди хорошего урожая, верили наши предки.

Именины Ольги также отмечают 10 февраля, 6 и 14 марта, 17 июля, 23 ноября.

Поздравления с Днем Ольги

В имени Ольга – величие, святость, С давних времен оно славу несет. Ты для всех близких – утеха и радость, Везде уваженье тебе и почет. Я пожелаю огромного счастья, В сердце всегда откровенной весны. Пусть в именины твои в одночасье Сбудутся самые сладкие сны! Поздравления с Днем святой Ольги / фото Google images Оленька — имя как раз для тебя! Очень достойное, гордое, смелое! Все, за что ты ни возьмешься, любя, Всегда получается очень умело! Наш поздравок тебе, Оля, такой: Светом очей своих путь освещай! Мало кто сможет сравниться с тобой. Так что от жизни лишь кайф получай! *** Все сердца мужчин до боли, Покоряет наша Оля. Обаянием чарует, И улыбкой околдует. Пожелать тебе, принцесса, Мы хотим процентов двести, Счастья женского большого, Как кольца — так золотого, Если камни — то бриллианты. Чтоб сказали хироманты, Что отмечена рука, Знаком счастья и добра. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net