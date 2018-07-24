Именины Ольги: чем особенный праздник

День Ольги празднуется 24 июля
Сегодня День Ангела отмечают женщины, которых нарекли Ольгами. Праздник установлен 24 июля, в день смерти княгини Ольги, супруги киевского князя Игоря. Она известна в истории, как правительница хитростью победившая древлян в 945 году и принявшая на себя управление великим княжеством после смерти мужа.
В религиозных кругах Ольгу почитают, как одну из тех, кто пропагандировал христианскую веру в языческой Руси. Княгиня приняла христианство (нарекли Еленой) задолго до того, как ее внук великий князь Владимир крестил Русь.
Правительница пыталась обратить в христианскую веру подданных, для этого строила в княжестве православные храмы и уничтожала языческие символы. Именно Ольге Киев обязан появлению величайшей святыни - Софийского собора.
День святой Ольги 2018: традиции праздника / фото: Facebook
Как праздновать, приметы дня
В память об Ольге ежегодно 24 июля в храмах проходит праздничное богослужение. Всем, кого зовут Ольгой, необходимо посетить в этот день церковь и помолиться о своем здравии.
Особенно почитают святую вдовицы, а также матери сыновей. Молятся ей об укреплении веры, убережении семьи от беды. Равноапостольную Ольгу можно просить об удачном замужестве или возвращении в семью “загулявшего” супруга.
Если на Ольги солнечно - жди хорошего урожая, верили наши предки.
Именины Ольги также отмечают 10 февраля, 6 и 14 марта, 17 июля, 23 ноября.
Поздравления с Днем Ольги
В имени Ольга – величие, святость,
С давних времен оно славу несет.
Ты для всех близких – утеха и радость,
Везде уваженье тебе и почет.
Я пожелаю огромного счастья,
В сердце всегда откровенной весны.
Пусть в именины твои в одночасье
Сбудутся самые сладкие сны!
Поздравления с Днем святой Ольги / фото Google images
Оленька — имя как раз для тебя!
Очень достойное, гордое, смелое!
Все, за что ты ни возьмешься, любя,
Всегда получается очень умело!
Наш поздравок тебе, Оля, такой:
Светом очей своих путь освещай!
Мало кто сможет сравниться с тобой.
Так что от жизни лишь кайф получай!
***
Все сердца мужчин до боли,
Покоряет наша Оля.
Обаянием чарует,
И улыбкой околдует.
Пожелать тебе, принцесса,
Мы хотим процентов двести,
Счастья женского большого,
Как кольца — так золотого,
Если камни — то бриллианты.
Чтоб сказали хироманты,
Что отмечена рука,
Знаком счастья и добра.
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Источник: korrespondent.net