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24. 07. 2018

Именины Ольги: чем особенный праздник

 

День Ольги празднуется 24 июля

 
Сегодня День Ангела отмечают женщины, которых нарекли Ольгами. Праздник установлен 24 июля, в день смерти княгини Ольги, супруги киевского князя Игоря. Она известна в истории, как правительница хитростью победившая древлян в 945 году и принявшая на себя управление великим княжеством после смерти мужа.
 
В религиозных кругах Ольгу почитают, как одну из тех, кто пропагандировал христианскую веру в языческой Руси. Княгиня приняла христианство (нарекли Еленой) задолго до того, как ее внук великий князь Владимир крестил Русь.
 
Правительница пыталась обратить в христианскую веру подданных, для этого строила в княжестве православные храмы и уничтожала языческие символы. Именно Ольге Киев обязан появлению величайшей святыни - Софийского собора.
День святой Ольги 2018: традиции праздника / фото: Facebook
 

Как праздновать, приметы дня

 
В память об Ольге ежегодно 24 июля в храмах проходит праздничное богослужение. Всем, кого зовут Ольгой, необходимо посетить в этот день церковь и помолиться о своем здравии. 
 
Особенно почитают святую вдовицы, а также матери сыновей. Молятся ей об укреплении веры, убережении семьи от беды. Равноапостольную Ольгу можно просить об удачном замужестве или возвращении в семью “загулявшего” супруга. 
 
Если на Ольги солнечно - жди хорошего урожая, верили наши предки.
 
Именины Ольги также отмечают 10 февраля, 6 и 14 марта, 17 июля, 23 ноября.
 

Поздравления с Днем Ольги

 
В имени Ольга – величие, святость,
 
С давних времен оно славу несет.
 
Ты для всех близких – утеха и радость,
 
Везде уваженье тебе и почет.
 
Я пожелаю огромного счастья,
 
В сердце всегда откровенной весны.
 
Пусть в именины твои в одночасье
 
Сбудутся самые сладкие сны!
Поздравления с Днем святой Ольги / фото Google images
 
Оленька — имя как раз для тебя!
 
Очень достойное, гордое, смелое!
 
Все, за что ты ни возьмешься, любя,
 
Всегда получается очень умело!
 
Наш поздравок тебе, Оля, такой:
 
Светом очей своих путь освещай!
 
Мало кто сможет сравниться с тобой.
 
Так что от жизни лишь кайф получай!
 
***
 
Все сердца мужчин до боли,
 
Покоряет наша Оля.
 
Обаянием чарует,
 
И улыбкой околдует.
 
Пожелать тебе, принцесса,
 
Мы хотим процентов двести,
 
Счастья женского большого,
 
Как кольца — так золотого,
 
Если камни — то бриллианты.
 
Чтоб сказали хироманты,
 
Что отмечена рука,
 
Знаком счастья и добра.
 
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Источник: korrespondent.net

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