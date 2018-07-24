Украина предложила Греции помощь в тушении пожаров

По его словам, глава украинского правительства направил соответствующее письмо.
"Правительство Украины готово предоставить необходимую помощь Греции для борьбы со стихийным бедствием", - отметил Гройсман, обращаясь к главе греческого правительства.
Премьер также передал семьям погибших от имени правительства Украины и от себя лично глубокие соболезнования.
Напомним, накануне к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения и уже попросили помощи у других стран, чтобы справиться со стихией.
По последним данным, в результате пожара уже погибли, по меньшей мере, 60 человек, среди них есть иностранцы.
Ранее в МИД заверили, что украинцев нет среди погибших в результате лесного пожара в Греции.
Правительство Греции объявило трехдневный траур по погибшим.
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Источник: korrespondent.net
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