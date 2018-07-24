В Швеции за полярным кругом полыхают лесные пожары, в Японии и Канаде десятки человек погибли от теплового удара, а в Греции - от огня.

Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что в будущем краткосрочных периодов жары будет больше и они станут сильнее. Корреспондент.net разбирался в причинах.

Горит от экватора до полюсов

Этот июль выдался слишком жарким для стран на разных континентах.

С начала этого месяца в Греции стоит жаркая погода - в последние дни температура воздуха достигала 38-40°C. В понедельник вокруг Афин возникло сразу 15 очагов пожаров. По информации властей Греции, ситуация вышла из-под контроля

Из-за лесных пожаров на юго-востоке страны погибли 50 человек, среди которых есть дети и иностранные туристы, более 150 человек пострадали. В Греции объявлен трехдневный национальный траур. Пожары уничтожили уже более 500 загородных домов и 200 машин.

Лед на полюсах рекордно тает. Причины и последствия

Cмотрите фотогалерею: Мир в огне. Причины и последствия аномальной жары

Жертв может оказаться намного больше, поскольку в пожарную охрану продолжают поступать звонки от людей, разыскивающих своих родственников.

Украинка Юлия Попык поделилась в Instagram фотографией с греческого пляжа за час до экстренной эвакуации. Пожары в Греции Греческий город Мати, в котором находятся основные очаги возгорания, расположен в общине Рафина-Пикермион. Он популярен среди туристов, пенсионеров и детей, отдыхающих в летних лагерях. "Мати больше не существует как поселение. Я видела трупы, сгоревшие машины. Мне повезло остаться живой", - рассказала Skai TV местная жительница. Власти призывают людей не оставаться в своих домах, а закрыть их и уйти от дыма. Экскурсии в Афинах проводятся по плану - на фото храм Зевса Олимпийского во время пожаров. Местный житель Никос Ставринидис рассказал, что огонь застиг всех врасплох. Задыхаясь от дыма и сильного течения, он с семье и еще несколько человек начали быстро уплывать от берега. Они были в воде в течение двух часов, пока рыболовное судно не подобрало их. Однако два человека потерялись в волнах. Как изменилась планета Земля и чего ожидать Япония также столкнулась с экстремальной жарой - к северо-западу от Токио в городе Кумагая температура составила рекордные 41,1 °C. Из-за высоких температур погибли более 40 человек, десятки тысяч людей оказались в больницах. Через два года Япония должна принять Олимпийские игры, однако аномальная жара усложняет эту задачу. Строящийся олимпийский стадион в Токио / EPA В Швеции пожары из-за аномальной жары начались даже за полярным кругом. Уже сгорело 25 тысяч гектаров леса. Пожары уже нанесли ущерб на 87 миллионов евро. Общее количество лесных пожаров в стране сократилась с 80 на прошлой неделе до 21 по состоянию на сегодня. Но власть предупреждает, что риск возникновения новых пожаров как и раньше высок. Cмотрите фотогалерею: Мир в огне. Причины и последствия аномальной жары Бушующие лесные пожары также охватили Латвию. Страна попросили помощи в тушении у ЕС, однако он отказал. "Сейчас в Европе имеется только один свободный вертолет для тушения пожаров, так как с просьбой о международной помощи в тушении лесных пожаров обратились также Сербия, Греция, Финляндия. На данный момент Латвия "встала в очередь", - пояснили в пожарно-спасательной службе. Причины аномальной жары

Основной причиной экстремальной жары является глобальное потепление. Изменение климата приведет к тому, что краткосрочные знойные периоды станут сильнее, а их частота увеличится, предупреждают ученые.

Также причиной аномальной жары стали ветра, которые двигаются с большой скоростью с запада на восток на высоте от восьми до одиннадцати километров над поверхностью земли.

Как рассказал старший преподаватель Университета Бристоля Дэнн Митчел британскому изданию Guardian, поскольку сейчас воздушные струйные течения слабые, области высокого давления долго задерживаются на одном месте.

На изменении погоды также сказывается повышение температуры морской поверхности в Северной Атлантике.

Пластик-убийца. Мир отказывается от трубочек

Ситуация, когда совокупность слабых ветров и Североатлантической осцилляцией, произошла в 1976 году, но сейчас, говорят ученые, ситуация хуже, поскольку десятилетия глобального потепления привели к повышению температуры по всему миру.

Отдел климатических исследований в Университете Восточной Англии отмечает, что теперь любой дполнительный фактор оказывает большее влияние, чем полвека назад.

Выбросы углерода, которые являются причиной глобального потепления, продолжают расти.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что в связи с климатическими изменениями, эпизодическая жара во второй половине 21 века будут происходить с частотой раз в два года.

ВОЗ отмечает, что от жары в последние десятилетия погибло больше людей, чем от других экстремальных метеорологических явлений.

С 2030 года из-за бедствий, вызванных изменениями климата, ежегодно будут погибать на 250 тысяч людей больше, чем сейчас, подсчитали в ВОЗ.

Что делать

В 2015 году 197 стран подписали Парижское соглашение по климату, целью которого является укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты.

Если средняя температура атмосферы Земли повысится примерно на два градуса то, как говорят ученые, это может привести к опасным и непредсказуемым изменениям климата - невиданным наводнениям, засухам и лесным пожарам. А это в свою очередь вызовет новую глобальную волну миграции.

Соглашение предусматривает:

- удержание роста глобальной средней температуры намного ниже 2 °C и ограничение роста температуры величиной 1,5 °C;

- ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия;

- развитые страны должны финансово помогать другим государствам в борьбе с изменением климата.

Прошлой осенью более 15 тысяч ученых из 184 стран подписали документ Предупреждение человечеству, описывающий основные угрозы существованию всего живого на планете.

Главная проблема - глобальное изменение климата. С 1992 года средняя температура выросла более чем на полградуса Цельсия, а ежегодные выбросы углекислого газа возросли на 62 процента. Количество доступной свежей воды на человека сократилось на 26 процентов.

Также ученые отметили уменьшение площадей лесов - вырублено около 120 миллионов гектаров, сокращение количества рыбы в водоемах. В океанах возрос объем мертвых зон, в которых содержание кислорода стало ниже, чем нужно для существования морских существа.

При этом население планеты выросло на 35 процентов или два миллиарда за 25 лет, а популяции многих видов млекопитающих, рептилий, рыб уменьшились на 30 процентов.

"Человечество стало причиной шестого за последние полмиллиарда лет массового вымирания животных и катастрофической потери биоразнообразия. Скоро будет слишком поздно, чтобы уклониться от нашей траектории падения", - говорится в документе.

Однако ученые отметили определенный прогресс в увеличении доли возобновляемых источников энергии и при сокращении выброса веществ (постепенный отказ от хлорфторуглеродов), разрушающих озоновый слой, благодаря чему в нем сократились дыры.

Ученые предлагают ряд путей решения проблемы, включая создание природных заповедников, сокращение количества пищевых отходов, внедрение более экологичных технологий, изменение моделей потребления с помощью экономических стимулов.

Для разработки новых методов улучшения климата, документации, и оценки текущей климатической ситуации на Земле активная группа ученых создала новую организацию, Alliance of World Scientists.

Северный гладкий кит может исчезнуть в течение ста лет / Cape Town Safaris

Одним из следствий антропогенного влияния на климат Земли является сокращение числа видов животных. Так, именно человеческое вмешательство может привести к полному вымиранию северных гладких китов в течение ста лет.

Отдельные ученые даже утверждают, что современная скорость увеличения содержания углерода в океанской воде может запустить массовое вымирание морских животных уже в 2100 году. При этом в зоне максимального риска находятся самые крупные и самые маленькие животные.

Проклятье морей. Пластик убивает миллионы животных

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net