Конгресс США предложил Пентагону продолжить помощь Украине

Конгресс США рекомендовал продолжить в 2019 финансовом году военную помощь Украине. Об этом говорится в докладе об оборонном бюджете на следующий финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года.

Отмечается, что проект бюджета согласовали обе палаты Конгресса.

"Профинансировать президентский запрос, включая выделение 250 миллионов долларов на летальные оборонительные вооружения", - говорится в документе.

Сообщается, что Конгресс США в рамках согласования проекта бюджета на 2019 год одобрил продление запрета Министерству обороны США сотрудничать с российским Минобороны.

Ранее сообщалось, что США почти вдвое сократят военную помощь Украине.

Напомним, военный бюджет США на 2018 год составляет почти $700 млрд. Документ предусматривает выделение $350 млн на военную помощь Украине. При этом изначально планировалось выделить $500 миллионов.

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Источник: korrespondent.net