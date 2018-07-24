Пограничники отдела Горск в Черниговской области задержали на границе с Россией десять нелегалов из Пакистана, Шри-Ланки и России. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 24 июля.

Отмечается, что в группу входили шесть граждан Пакистана, трое граждан Шри-Ланки и один гражданин России.

"Предварительно установлено, что в Россию иностранцы прибыли якобы как болельщики недавнего футбольного чемпионата, а впоследствии их путь должен был пролегать транзитом через Украину в страны ЕС. Также устанавливается, был ли россиянин их переправщиком", – говорится в сообщении.

Всех иностранцев доставили в пограничное подразделение. На них составили админпротоколы за нарушение государственной границы.

Cмотрите фотогалерею: Пограничники задержали группу нелегалов из Пакистана, Шри-Ланки и РФ

Ранее в Харьковской области ликвидировали транзитный канал незаконной миграции иностранцев из Юго-Восточной Азии в Россию и далее к украино-венгерскому и украино-польскому участкам границы через Одессу и Киев.

Напомним, за шесть месяцев текущего года биометрический контроль на границе с Украиной прошли 240 тысяч граждан России.

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Источник: korrespondent.net