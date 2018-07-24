Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2018, вторник, 17:48
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
24. 07. 2018

В Минобороны прошли "чистки" из-за краж топлива

Глава Минобороны Степан Полторак уволил причастных к масштабным хищения топлива в Одессе. Об этом во вторник, 24 июля, сообщил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, полковник Дмитрий Марченко, передает РБК-Украина.

В частности, была выявлена ​​недостача дизеля различных марок общим объемом в 204 тонны.

"Предварительная оценка общей суммы убытков для государства составляет более 6,4 миллионов гривен", - сказал Марченко.

Также в ходе проверки были выявлены неучтенные горюче-смазочные материалы.

"Небрежное отношение руководства должностных лиц Тыла Вооруженных сил Украины, Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ, а также подчиненного ему 46 Объединенного центра обеспечения расцениваю как предательство интересам ВСУ во время действия особого периода", - сообщили в Минобороны приказ Полторака.

Он отметил, что принял решение и выдано соответствующий приказ Министерства обороны Украины о наложении дисциплинарных взысканий на виновных должностных лиц, согласно которому:

  • Начальника 46 Объединенного центра обеспечения полковника Евгения Короля лишить воинского звания;
  • Начальника склада горючего и смазочных материальных 46 Объединенного центра обеспечения подполковника Андрея Мосунова лишить воинского звания;
  • Старшего офицера отдела обеспечения горючим и смазочными материалами Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ подполковника Дмитрия Изварина освободить от военной службы по служебному несоответствию;
  • Начальника отдела хранения горючего и горюче-смазочных материалов склада горючего и смазочных материалов 46 Объединенного центра обеспечения майора Александра Ляляева понизить в должности;
  • Начальника Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ полковника Руслана Кубаля понизить в должности.

Министр считает недопустимым такое отношение к служебным обязанностям офицеров, которые должны были обеспечивать и контролировать состояние дел в вышеупомянутом подразделении, а не создавать предпосылки для краж имущества армии.

Ранее Полторак распорядился сократить количество военных должностей в Минобороны до 18%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Чтобы запастись берёзовым соком, Папа Карло регулярно давал Буратино мочегонное.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.