В Минобороны прошли "чистки" из-за краж топлива

Глава Минобороны Степан Полторак уволил причастных к масштабным хищения топлива в Одессе. Об этом во вторник, 24 июля, сообщил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, полковник Дмитрий Марченко, передает РБК-Украина.

В частности, была выявлена ​​недостача дизеля различных марок общим объемом в 204 тонны.

"Предварительная оценка общей суммы убытков для государства составляет более 6,4 миллионов гривен", - сказал Марченко.

Также в ходе проверки были выявлены неучтенные горюче-смазочные материалы.

"Небрежное отношение руководства должностных лиц Тыла Вооруженных сил Украины, Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ, а также подчиненного ему 46 Объединенного центра обеспечения расцениваю как предательство интересам ВСУ во время действия особого периода", - сообщили в Минобороны приказ Полторака.

Он отметил, что принял решение и выдано соответствующий приказ Министерства обороны Украины о наложении дисциплинарных взысканий на виновных должностных лиц, согласно которому:

Начальника 46 Объединенного центра обеспечения полковника Евгения Короля лишить воинского звания;

Начальника склада горючего и смазочных материальных 46 Объединенного центра обеспечения подполковника Андрея Мосунова лишить воинского звания;

Старшего офицера отдела обеспечения горючим и смазочными материалами Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ подполковника Дмитрия Изварина освободить от военной службы по служебному несоответствию;

Начальника отдела хранения горючего и горюче-смазочных материалов склада горючего и смазочных материалов 46 Объединенного центра обеспечения майора Александра Ляляева понизить в должности;

Начальника Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ полковника Руслана Кубаля понизить в должности.

Министр считает недопустимым такое отношение к служебным обязанностям офицеров, которые должны были обеспечивать и контролировать состояние дел в вышеупомянутом подразделении, а не создавать предпосылки для краж имущества армии.

Ранее Полторак распорядился сократить количество военных должностей в Минобороны до 18%.

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Источник: korrespondent.net