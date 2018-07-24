В Мариуполе авто во время погони снесло ворота СБУ

Утром во вторник, 24 июля, автомобиль с литовскими номерами протаранил двое ворот во дворе СБУ на улице Архитектора Нильсена в Мариуполе. Об этом сообщает местное издание MRPL.CITY.

"Volkswagen, предположительно Golf, на скорости пронесся сквозь двор Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, скрываясь от преследования полиции. При таране от автомобиля отлетел значок, указывающий на марку транспортного средства", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что позже данный автомобиль видели в Левобережном районе города, но задержать его не удалось.

Отмечается, что тараном с петель сорваны обе створки ворот со стороны шахматного клуба и вместе с навесами сорвана одна створка ворот на противоположной стороне двора СБУ. Там в настоящее время установлено временное заграждение с предупреждающим знаком.

Фото: mrpl.city

На территории расположения зданий областного и городского управлений Службы безопасности усилена охрана.

В полиции и СБУ ситуацию пока не прокомментировали.

Как сообщалось, накануне в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом полицейский автомобиль упал в реку во время погони за мопедом.

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Источник: korrespondent.net