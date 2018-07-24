В Донецке перевернулся автобус, 10 пострадавших

Во вторник, 24 июля, в Кировском районе Донецка в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Авария произошла на пересечении улиц Терешковой и Островского.

Как отмечается, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автобусу.

При этом столкновение привело к опрокидыванию автобуса.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

"ДТП, перекресток на 27-й больнице. 6 утра. Жертв нет. По информации от очевидцев. ГАИ сказали, что дети с родителями отправлены в больницу, у детей ушибы", – пишут местные жители в соцсетях.

В результате происшествия различные травмы получили десять пассажиров автобуса, в том числе четверо несовершеннолетних.

Ранее сегодня стало известно, что в Донецке попал в ДТП автомобиль спецмиссии ОБСЕ. В результате аварии никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net