Волкер: Сейчас хороший год для Украины

Украина за последний год значительно изменилась в плане реформирования. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью каналу 112 Украина.

"Украина сделала значительный прогресс относительно реформ. Мы видим прогресс в образовательной реформе, медицинской реформе, относительно антикоррупционного суда, мы видим продвижение в Украине. Я думаю, это был хороший год для Украины", – сказал он.

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Ранее Волкер заявлял, что референдум на временно неподконтрольной Киеву части Донбасса невозможен.

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Источник: korrespondent.net