В Николаеве во вторник, 24 июля, сильный ливень затопил Центральный проспект. Об этом сообщает местное издание 0512.

Отмечено, что дождь шел всего около 20 минут, но за это время смог превратить один из главных проспектов Николаева в мини-реку.

Cмотрите фотогалерею: Центр Николаева затопило

Вместе с тем на видео видно, как на пересечении ул. Малая Морская и просп. Центрального в большом потоке воды автомобили буквально плавают.

Напомним, ранее в Чернигове затопило канализационную станцию.

Перед этим сообщалось, что сильный ливень затопил города в Крыму.

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Источник: korrespondent.net