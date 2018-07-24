В Черниговской области связали и пытали сельского священника с женой

В Черниговской области неизвестные напали на дом священника Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской и Новгород-Северской епархии УПЦ МП.
Отмечено, что грабители взломали окно и проникли в дом в селе Локнистое Менского района, где в это время находились протоиерей Стефан Гавий, его жена и 6-летний внук. Ребенка закрыли в соседней комнате, а священника с женой связали, пытали слезоточивым газом, избивали и требовали деньги.
По словам священника, грабители требовали 10 тысяч долларов, о якобы наличии которых им сообщил наводчик, однако все, что нашлось в доме, - 11 тысяч гривен и серьги.
Грабители скрылись на принадлежавшему священнику ВАЗ-2106, который позже бросили в Чернигове.
По факту нападения возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Напомним, ранее священник пытался вывезти в РФ более миллиона гривен.
Перед этим сообщалось, что в Одессе убили американского священника.
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Источник: korrespondent.net
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