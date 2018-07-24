Апокалипсис в Греции. Почему горят курорты

В Греции в регионе Аттика второй день не стихают пожары. Огонь унес жизни 74 человек, еще около 100 считаются пропавшими безвести. Среди погибших много маленьких детей, а также иностранные туристы.

Этот июль выдался жарким для стран на разных континентах. Однако для Греции аномальная жара стала настоящим бедствием.

Местное телевидение говорит о начале апокалипсиса и называет смертоносные пожары национальной трагедией, а власти ввели режим чрезвычайного положения и объявили трехдневнй траур. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Пожары в Греции

С начала этого месяца в Греции стоит жаркая погода - в последние дни температура воздуха достигала 38-40°C. В понедельник вокруг Афин возникло сразу 15 очагов пожаров. По информации властей Греции, ситуация вышла из-под контроля.

Из-за лесных пожаров на юго-востоке страны погибли 74 человека, среди которых есть дети и иностранные туристы, более 160 человек пострадали. Пожары уничтожили уже более 500 загородных домов и 200 машин.

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Жертв может оказаться намного больше, поскольку в пожарную охрану продолжают поступать звонки от людей, разыскивающих своих родственников.

В тушении лесных пожаров Греции принимают участие спасатели из восьми стран Евросоюза. Украина также предложила грекам помощь.

Среди пострадавших от огня в вблизи Афин, по предварительной информации, нет граждан Украины, сообщили в министерстве иностранных дел.

Греческий город Мати, в котором находятся основные очаги возгорания, расположен в общине Рафина-Пикермион. Он популярен среди туристов, пенсионеров и детей, отдыхающих в летних лагерях.

WATCH: Smoke rises over the shoreline in Athens, Greece, as two wildfires rage near the capital city https://t.co/lBD9TCR1wD pic.twitter.com/ukKA4oonMr — CBS News (@CBSNews) 24 июля 2018 г.

"Мати больше не существует как поселение. Я видела трупы, сгоревшие машины. Мне повезло остаться живой", - рассказала Skai TV местная жительница.

Власти призывают людей не оставаться в своих домах, а закрыть их и уйти от дыма.

Местный житель Никос Ставринидис рассказал, что огонь застиг всех врасплох. Задыхаясь от дыма и сильного течения, он с семье и еще несколько человек начали быстро уплывать от берега.

Они были в воде в течение двух часов, пока рыболовное судно не подобрало их. Однако два человека потерялись в волнах.

Тем временем, экскурсии в Афинах проводятся по плану - на фото храм Зевса Олимпийского во время пожаров.

В Афинах небо стало оранжевым от пожаров

Греция часто страдает от лесных пожаров. В 2000 году, когда масштабные пожары произошли на острове Самос, турысты массово отменяли путевки, а большинство покидало Самос, не дождавшись конца отпуска.

При этом на следующий сезон турпоток на остров, по разным данным, сократился на 20-50 процентов.

Raging fires and thick smoke surround highway in Greece as blazes leave at least 49 people dead. https://t.co/MOg4uZRyqR pic.twitter.com/gdb6VxeSDb — ABC News (@ABC) 24 июля 2018 г.

В 2007 году в результате по на полуострове Пелопоннес, остров Эвбея, регионах Аттика и Аркадия погибли 79 человек. Тогда греческие власти называли стихию худшим бедствием за полтора века.

Онлайн-табло в аэропорту Афин аэропорт Афин показывает, что во вторник 24 июля многие рейсы осуществляются с задержкой. Среди них - Air France, Olympic Air, SWISS.

Drone footage shows wildfire devastation from the sky as at least 50 people are killed and more than 150 injured in Greece. https://t.co/1PyvYaIU7W pic.twitter.com/zPSKtMYxSg — ABC News (@ABC) 24 июля 2018 г.

Почему весь мир в огне

Основной причиной экстремальной жары является глобальное потепление. Изменение климата приведет к тому, что краткосрочные знойные периоды станут сильнее, а их частота увеличится, предупреждают ученые.

Также причиной аномальной жары стали ветра, которые двигаются с большой скоростью с запада на восток на высоте от восьми до одиннадцати километров над поверхностью земли.

Как рассказал старший преподаватель Университета Бристоля Дэнн Митчел британскому изданию Guardian, поскольку сейчас воздушные струйные течения слабые, области высокого давления долго задерживаются на одном месте.

На изменении погоды также сказывается повышение температуры морской поверхности в Северной Атлантике.

Ситуация, когда совокупность слабых ветров и Североатлантической осцилляцией, произошла в 1976 году, но сейчас, говорят ученые, ситуация хуже, поскольку десятилетия глобального потепления привели к повышению температуры по всему миру.

Отдел климатических исследований в Университете Восточной Англии отмечает, что теперь любой дполнительный фактор оказывает большее влияние, чем полвека назад.

Выбросы углерода, которые являются причиной глобального потепления, продолжают расти.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что в связи с климатическими изменениями, эпизодическая жара во второй половине 21 века будут происходить с частотой раз в два года.

ВОЗ отмечает, что от жары в последние десятилетия погибло больше людей, чем от других экстремальных метеорологических явлений.

С 2030 года из-за бедствий, вызванных изменениями климата, ежегодно будут погибать на 250 тысяч людей больше, чем сейчас, подсчитали в ВОЗ.

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Источник: korrespondent.net