Россия укрепила западную границу военными

Россия укрепила свою западную границу 70 военными соединениями. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает РИА Новости.
Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Западном военном округе с 2016 года сформировано более 70 соединений и воинских частей.
По его словам, обстановка на западном стратегическом направлении требует непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования.
Как отметил российский министр, для размещения новых воинских частей создается необходимая инфраструктура. Так, к концу 2018 года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.
Шойгу также рассказал, что в войска округа поставили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники, что позволило увеличить оснащенность современным вооружением с 39% до 54%.
"В воинские ряды отобрано более 40 тысяч человек", - доложил Шойгу.
Ранее сообщалось, что Россия строит укрепления близ границы с Польшей.
В начале июля частям российской армии присвоили имена городов Украины.
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Источник: korrespondent.net
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