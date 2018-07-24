Лагерь Орленок под Славянском закрыли на 10 дней

Лагерь Орленок в Донецкой области, где отравились 94 человека, закрыли на 10 дней. Об этом " сообщила исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Донецкой областной военно-гражданской администрации Наталья Чукова, передает корреспондент Укринформа.

"Детский центр Орленок закрыт, все родители забрали своих детей. Пока его закрыли на 10 дней, но потом будет решаться вопрос, каким образом родителям будет выплачена либо компенсация за стоимость путевки, либо будут предложены варианты распределения детей в какие-то другие лагеря. В каждом случае с родителями решают индивидуально", – сказала Чукова.

Она отметила, что на сегодняшний день в больницах Донецкой области остаются еще четверо детей, отравившихся в лагере.

"Четверо в больницах, по одному ребенку в разных городах. Просто они пока под наблюдением. Там не тяжелая форма, не средней тяжести, все больные в легкой форме", – пояснила Чукова.

Напомним, борщ, овсянка и грязные руки повара - причина массового отравления детей в летнем лагере Орленок.

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Источник: korrespondent.net