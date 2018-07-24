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24. 07. 2018

Погиб пилот сбитого Израилем сирийского истребителя - СМИ

Пилот сирийского истребителя, сбитого 24 июля израильскими ракетами, погиб при падении самолета. Об этом со ссылкой на военный источник в Дамаске сообщил арабский ресурс Al-Masdar.

Погибшего идентифицировали как полковника Умрана Маре родом из сирийского порта Туртус. Самолетом, на котором он летал, был истребитель Су-22. Он упал на территории Сирии.

Издание отмечает, что Маре стал вторым сирийским летчиком, которого сбили за последние четыре года средства противовоздушной обороны Израиля.

Накануне сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту в городе Масьяф в Сирии. Сирийские СМИ заверили, что жертв нет, но объекту был нанесен ущерб.

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Источник: korrespondent.net

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