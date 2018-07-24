США хотят выделить Киеву на безопасность $250 млн

Конгресс США планирует выделить 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности в 2019 году. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook во вторник, 24 июля.

Объем помощи Украине утвержден в согласованном Сенатом и Палатой представителей Конгресса США проекте закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны".

Из средств, выделяемых министерству обороны США для предоставления помощи Украине, 50 млн долларов должно быть направлено на летальные виды вооружений. Проект закона будет вынесен на голосование в Сенате и Палате представителей, после чего передан на подпись президенту США.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина за последний год значительно изменилась в плане реформирования.

Напомним, военный бюджет США на 2018 год составляет почти $700 млрд. Документ предусматривает выделение $350 млн на военную помощь Украине. При этом изначально планировалось выделить $500 миллионов.

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Источник: korrespondent.net