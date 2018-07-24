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24. 07. 2018

Вена призвала Киев отменить запрет на экспорт леса

В Австрии призвали Украину в ближайшее время отменить запрет на экспорт леса. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба посольства Австрии во вторник, 24 июля.

"Президент Порошенко наложил вето на введение запрета на экспорт дров, что является важным шагом к выполнению Украиной международных обязательств", - говорится в сообщении.

В посольстве приветствуют вето на закон, который предусматривает ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов. При этом считают, что защита лесов с помощью борьбы с незаконными лесозаготовками, а также запрет на экспорт не является полезным. В посольстве призвали отменить запрет на экспорт древесины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко наложил вето на законопроект, касающийся сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанного лесоматериала.

Напомним, Верховная Рада приняла закон №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов. 

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Источник: korrespondent.net

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