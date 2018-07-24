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24. 07. 2018

ДТП в Харькове: обвиняемым продлили арест

 
Киевский райсуд Харькова во вторник, 24 июля, по ходатайству прокуратуры продлил еще на 60 дней содержание под стражей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которых обвиняют в ДТП, произошедшем в центре Харькова в октябре прошлого года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
 
В прокуратуре Харьковской области указали, что обвинение потребовало продлить содержание под стражей обоих обвиняемых, так как сохранились риски того, что они могут скрываться от суда и влиять на свидетелей.
 
При этом адвокат Зайцевой подчеркнула, что у ее подзащитной ухудшается состояние здоровья, о чем свидетельствует медицинская документация. А защитник Дронова, как и ранее, потребовал освободить своего подзащитного под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, поскольку, по его мнению, риски, на которые ссылается обвинение, не доказаны.
 
Суд счел позицию прокуратуры более убедительной и оставил обоих обвиняемых под стражей. Следующее заседание назначено на 31 июля.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

Оба участника аварии – водитель Lexus Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем Volkswagen Touareg – сейчас находятся в СИЗО. Автотехническая экспертиза подтвердила исправность их автомобилей.

В деле ДТП в Харькове пропал один из основных свидетелей - СМИ

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Источник: korrespondent.net

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