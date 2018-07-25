В Сенате США анонсировали новые меры против РФ

Влиятельные сенаторы − республиканец Линдси Грэм и демократ Роб Менендес разрабатывают "всеобъемлющий" законопроект об ужесточении санкций в отношении России.

Об этом они объявили во вторник, 24 июля, пообещав в скором времени представить документ. Об этом они объявили во вторник, 24 июля, пообещав в скором времени представить документ.

Новые меры будут нацелены на финансовый и энергетический сектора, а также направлены против олигархов и компаний с государственным участием, говорится на сайте Грэма.

Предполагается, что меры затронут и сферу госдолга РФ.

Целью документа названо "максимальное воздействие на кампанию Кремля против демократии" США и международного порядка.

"Как Владимир Путин ясно обозначил свое намерение бросить вызов американской мощи, влиянию и интересам безопасности в стране и за рубежом, так и США должны предельно четко заявить, что мы будем защищать наше государство и непоколебимо отражать попытки подрыва западной демократии, ставшие стратегическим императивом будущего России", − указано в заявлении сенаторов.

СМИ называют законопроект реакцией на встречу президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

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Источник: korrespondent.net