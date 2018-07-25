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25. 07. 2018

Спасенные в Таиланде подростки стали послушниками в буддийском монастыре

 
Почти все спасенные из пещеры в Таиланде подростки на время стали послушниками в буддийском монастыре, передает CNN.

Отмечается, что 11 из 12 членов команды во вторник, 24 июля, приняли участие в специальной церемонии чествования памяти 38-летнего офицера ВМС Таиланда Самарна Кунана, который погиб во время спасательной операции.

После этого им обреют головы и они начнут недельное пребывание в монастыре в качестве послушников. Подчеркивается, что данная практика является большой честью. 
 
К гражданской жизни члены команды вернутся 3 августа.
 
Указано, что один из членов команды − христианин, посетил местную церковь для проведения отдельной церемонии в память о погибшем спасателе.
 
Ранее сообщалось, что подростков выписали из больницы на прошлой неделе.
 
Напомним, в конце июня детская футбольная команда вместе с тренером пропала в пещере Кхао Луанг на севере Таиланда. 
 
Подростки оказались отрезанными от выхода из-за проливных дождей, которые частично затопили пещеру. Их нашли спустя девять дней с помощью тайских дайверов и международных специалистов.
 
В общей сложности дети провели в ловушке более двух недель, пока их удалось вывести на поверхность.

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Источник: korrespondent.net

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