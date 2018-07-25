Спасенные в Таиланде подростки стали послушниками в буддийском монастыре

Почти все спасенные из пещеры в Таиланде подростки на время стали послушниками в буддийском монастыре, передает CNN.

Отмечается, что 11 из 12 членов команды во вторник, 24 июля, приняли участие в специальной церемонии чествования памяти 38-летнего офицера ВМС Таиланда Самарна Кунана, который погиб во время спасательной операции. Отмечается, что 11 из 12 членов команды во вторник, 24 июля, приняли участие в специальной церемонии чествования памяти 38-летнего офицера ВМС Таиланда Самарна Кунана, который погиб во время спасательной операции.

После этого им обреют головы и они начнут недельное пребывание в монастыре в качестве послушников. Подчеркивается, что данная практика является большой честью. К гражданской жизни члены команды вернутся 3 августа.

Указано, что один из членов команды − христианин, посетил местную церковь для проведения отдельной церемонии в память о погибшем спасателе.

Ранее сообщалось, что подростков выписали из больницы на прошлой неделе.

Напомним, в конце июня детская футбольная команда вместе с тренером пропала в пещере Кхао Луанг на севере Таиланда. Подростки оказались отрезанными от выхода из-за проливных дождей, которые частично затопили пещеру. Их нашли спустя девять дней с помощью тайских дайверов и международных специалистов. В общей сложности дети провели в ловушке более двух недель, пока их удалось вывести на поверхность.

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Источник: korrespondent.net