Закон о статусе Донбасса нужно продлить − Волкер

Представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Голосу Америки, что Киев окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса.

"Я понимаю разочарование украинских законодателей и общества. Они делали необходимые шаги, такие как принятие этого закона об особом статусе и закона об амнистии. В свою очередь Россия не сделала ничего для завершения конфликта и вывода войск", − отметил спецпредставитель. По его мнению, закон был принят, но не было применения этого закона. По его мнению, закон был принят, но не было применения этого закона.

"На сегодня нет и особого статуса. Он заработает только в тех условиях, когда будет договоренность, когда Россия выведет войска и будут проведены местные выборы", − добавил Волкер.

При этом, он уверен, что будет больше вреда от прекращения действия закона чем от его продолжения.

"Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продолжено. Думаю, в этом нет вреда. Зато Россия будет использовать приостановление действия закона в качестве причины жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продолжение действия закона ничего на самом деле не изменит", − подчеркнул Волкер.

Напомним, в октябре прошлого года Верховная Рада приняла законопроект №7164, который на год (до 10 октября 2018 года) продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

В документе оговорено, что он вступит в силу исключительно после вывода всех незаконных вооруженных формирований и военной техники с территории Украины.

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Источник: korrespondent.net