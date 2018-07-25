Пентагон продолжит выпуск Javelin для Украины

Пентагон выделил 307,5 миллиона долларов консорциуму компаний Raytheon и Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для поставок за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Интерфакс.

Отмечается, что комплексы планируется поставить Украине, Австралии, Эстонии, Литве, Тайваню и Турции.

В соответствии с контрактом производство этой партии комплексов должно быть завершено к 31 августа 2021 года.

Напомним, в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу летальных вооружений Украине. Первая партия Javelin уже поставлена Киеву.

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Источник: korrespondent.net