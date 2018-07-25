Иванка Трамп закрывает свой бренд одежды

Дочь американского лидера Иванка Трамп объявила о закрытии своего бренда одежды Ivanka Trump, чтобы сконцентрировать внимание на работе в качестве специального советника президента, пишет Bloomberg.

"Я не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в бизнес, но знаю, что в обозримом будущем я сосредоточусь на работе, которую делаю здесь, в Вашингтоне, поэтому это решение является единственно справедливым для моей команды и партнеров", − заявила Иванка Трамп. "Я не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в бизнес, но знаю, что в обозримом будущем я сосредоточусь на работе, которую делаю здесь, в Вашингтоне, поэтому это решение является единственно справедливым для моей команды и партнеров", − заявила Иванка Трамп.

Напомним, продукцию под своим брендом дочь президента США выпускала с 2007 года. Она производила одежду, обувь, сумки и украшения.

В конце марта 2017 года стало известно, что Иванка Трамп станет официальным государственным служащим и будет работать в Белом доме на безвозмездной основе. Ее должность − "специальный советник президента".

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Источник: korrespondent.net