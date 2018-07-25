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25. 07. 2018

Итоги 24.07: Курс гривны по-новому, "чистки" в ВСУ

 
Укрпочта заявила о задержках с выплатами пенсий
 
Укрпочта сообщила, что в Украине задерживаются выплаты пенсий из-за технических вопросов в Пенсионном фонде. 
 
В компании отметили, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме, а об изменениях в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля клиентов своевременно проинформируют.
 
В Минобороны прошли увольнения из-за краж топлива
 
Глава Минобороны Степан Полторак уволил или лишил званий причастных к масштабным хищения топлива в Одессе. Отмечается, что предварительная оценка общей суммы убытков для государства составляет более 6,4 миллионов гривен.
 
Укртелеком сообщил о планах повысить тарифы
 
Укртелеком обратился в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации, с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию.
 
Отмечается, что в среднем оператор запросил у регулятора повышение на 14% с 1 ноября 2018 года и еще на 10% с января 2019.
 
От кори умер ребенок
 
Минздрав сообщил, что в Киевской области от осложнений вызванных корью умер ребенок в возрасте одного года и 10 месяцев. 
 
Всего с начала года от осложнений вызванных данным заболеванием умерло 13 человек – девять детей и четверо взрослых.
 
Савченко отказалась проходить проверку с использованием полиграфа 
 
Народный депутат Украины Надежда Савченко отказалась проходить психофизиологическую экспертизу на полиграфе из-за недопуска к процедуре ее адвокатов, а также из-за неодобрения подготовленных вопросов.
 
В НБУ сообщили об изменении методики расчета курса гривны к доллару
 
Национальный банк пересмотрел методику расчета официального курса гривны к доллару.
 
Отныне курс будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета заключались банками на межбанке с другими банками и с НБУ, и информация о которых будет получена до 15:30 соответствующего рабочего дня.
 
Официальный курс Нацбанк будет публиковать у себя на сайте до 16:00, то есть на два часа раньше, чем сейчас.
 
Минздрав расширил список Доступных лекарств
 
Министерство здравоохранения утвердило предварительный реестр препаратов программы Доступные лекарства, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой будут получать в аптеках по рецепту врача уже в следующем месяце.
 
В обновленный перечень вошел 261 препарат от 46 производителей. В списке представлены 18 украинских производителей и 28 иностранных.
 
Венгрия объявила о выходе из миграционного пакта
 
Венгрия официально объявила о выходе из переговоров по глобальному миграционному пакту ООН. 
 
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто завил, что страна придерживается собственной миграционной политики и "ни один глобальный пакт этого не изменит".
 
Беларусь увеличила срок безвизового пребывания
 
Срок безвизового пребывания в Беларуси иностранных граждан увеличен с пяти до 30 суток. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.
 
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Источник: korrespondent.net

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