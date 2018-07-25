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25. 07. 2018

Сутки в ООС: 33 обстрела, потерь нет

На Донбассе за минувшие сутки, 24 июля, сепаратисты 33 раза нарушили режим прекращения огня, из них три раза - из тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.

Вместе с тем, сепаратисты вблизи Водяного применили миномет калибром 120-мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122-мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.

По данным украинской разведки, один сепаратист получил ранения.

В течение текущих суток враг два раза открывал огонь по позициям украинских защитников у Луганского и Южного.

Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что есть немалые шансы для быстрого завершения вооруженного противостояния на Донбассе.

Напомним, за сутки 23 июля сепаратисты 21 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Двое военнослужащих получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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