Украину накроют грозы

В Украине в среду, 25 июля, пройдут сильные дожди и грозы, которые будут сопровождаться мощными порывами ветра. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Синоптик отметила, что над территорией Украины продолжает господствовать циклон Halinkа, который принес интенсивные дожди и ливни.

"Наша Баба Галя - явно долгожительница. Я не припомню, чтобы так долго циклон располагался над Украиной или рядом. Поэтому в среду, 25 июля, в большинстве областей Украины снова местами дожди, грозы, вероятные ливни и даже шквалистое усиление ветра", - сообщает синоптик.

В восточных и южных регионах ожидается +28 +33 градуса тепла, на западе прогнозируют +21 +26 градусов, а на остальной территории страны воздух прогреется до +24 +28 градусов.

В Киеве 25 июля пройдут дожди и грозы. Максимальная температура воздуха составит 25 градусов тепла.

"Влажность начнет уменьшаться, а жара крепнуть со второй половины недели, ближе к выходным", - прогнозирует Диденко.

Ранее в Киеве ливень подтопил дороги. Больше всего пострадали районы станций метро Левобережная и Черниговская.

Напомним, в Киеве с 26 июля ожидается повышение температуры воздуха.

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Источник: korrespondent.net