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25. 07. 2018

Прорыв дамбы в Лаосе: погибли более 40 человек

В Лаосе в результате прорыва плотины строящейся электростанции и наводнения более 40 человек погибли, еще около 200 считаются пропавшими без вести. Об этом во вторник, 24 июля, сообщила лаосская волонтерская группа на своей странице в соцсети Facebook.

После прорыва плотины произошло наводнение, в результате которого затопило шесть из 42 деревень района Санамсай.

Лаосские СМИ сообщают, что в результате наводнения более 6,6 тысячи человек остались без крова.

Официальных данных о количестве погибших пока не поступало.

Cмотрите фотогалерею: Прорыв дамбы в Лаосе: погибли более 40 человек

Напомним, 24 июля при прорыве дамбы в Лаосе вылилось по меньшей мере 5 млрд кубометров воды. Потоком воды смыло людей и дома.

Ранее попал на видео прорыв плотины в Колумбии, вызванный ошибками при строительстве гидроэлектростанции.

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Источник: korrespondent.net

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