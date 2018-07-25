В Лаосе в результате прорыва плотины строящейся электростанции и наводнения более 40 человек погибли, еще около 200 считаются пропавшими без вести. Об этом во вторник, 24 июля, сообщила лаосская волонтерская группа на своей странице в соцсети Facebook.
После прорыва плотины произошло наводнение, в результате которого затопило шесть из 42 деревень района Санамсай.
Лаосские СМИ сообщают, что в результате наводнения более 6,6 тысячи человек остались без крова.
Официальных данных о количестве погибших пока не поступало.
Cмотрите фотогалерею: Прорыв дамбы в Лаосе: погибли более 40 человек
Напомним, 24 июля при прорыве дамбы в Лаосе вылилось по меньшей мере 5 млрд кубометров воды. Потоком воды смыло людей и дома.
Ранее попал на видео прорыв плотины в Колумбии, вызванный ошибками при строительстве гидроэлектростанции.
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Источник: korrespondent.net
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