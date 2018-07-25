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25. 07. 2018

В Украине обесточены 66 населенных пунктов

В Украине из-за непогоды обесточены 66 населенных пунктов. Об этом в среду, 25 июля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Так, по состоянию на 7:00 25 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 66 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 32 н.п., Киевская - 22 н.п., Черновицкая - 6 н. п., Луганская - 4 н.п. и Днепропетровска - 2 н.п. 

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее в Луганской области была обесточена шахта Тошковская. В результате под землей застряли 90 горняков.

Напомним, с 1 августа жители Киева могут снова остаться без горячей воды, возможны перебои с электричеством.

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Источник: korrespondent.net

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