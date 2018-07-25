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25. 07. 2018

Теракт возле рынка в Сирии: около 40 погибших

На юге Сирии террорист-смертник взорвал бомбу на городском рынке в городе Эс-Сувейда, погибли 38 человек, пострадали более 30. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах САР.

Еще два подрывника были уничтожены прежде чем успели активировать взрывное устройство.

Помимо этого, жители деревни расположенной неподалеку от города Дума ликвидировали четверых боевиков, пытавшихся напасть на населенный пункт.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". 

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по сирийской территории, контролируемой ИГИЛ, погибли не менее 54 человек.

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Источник: korrespondent.net

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