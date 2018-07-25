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25. 07. 2018

В зоопарке Николаева родились 26 удавов

В Николаевском зоопарке родились 26 удавчиков. Это первый за 20 лет приплод удавов в этом зверинце, сообщает ТСН в среду, 25 июля.

"Новорожденные – дети самца по кличке Бизон и самки – Марки. О том, что самка беременна, работники только догадывались. Некоторых удавенят пришлось доставать из яиц", – говорится в сообщении.

Сейчас новорожденных поместили в специальные контейнеры с подогревом и водой. Рядом с родителями им находиться опасно – у пресмыкающихся нет материнского инстинкта.

В течение года удавчики могут вырасти до метра. Их планируют обменять в зоопарки на других животных.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Венгрии родились четыре белых бенгальских тигренка. Журналистам их показали спустя два месяца.

А в зоопарке американского города Сент-Луис самка гепарда родила восемь детенышей – рекордное число для гепардов в неволе. На свет появились три самца и пять самок.

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Источник: korrespondent.net

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