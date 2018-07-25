На руках у украинцев миллион единиц оружия - СМИ

У украинцев на руках официально зарегистрировано около 1 млн единиц огнестрельного оружия. Об этом говорится в материале РБК-Украина, опубликованном в среду, 25 июля.

По данным Национальной полиции, тенденция к росту количества длинноствольного оружия наметилась еще в 2013 году, когда в Украине зарегистрировали около 830 тыс. единиц. Однако уже через три года эта цифра превысила 920 тысяч. В 2018 году официальная статистика - более 890 тыс. единиц.

Как отметил глава набсовета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин, главная мотивация при покупке оружия - необходимость иметь инструмент самозащиты.

По подсчетам УАВО, украинцы ежегодно покупают 70-100 тысяч единицы оружия. Однако данные полиции по количеству зарегистрированных "стволов" могут не совпадать с реальными показателями. По мнению Учайкина, на руках у 1,5 млн человек может находиться до 2,5 млн единиц оружия.

Напомним, по состоянию на начало 2018 года, на руках у украинцев находились 883 тысячи единиц огнестрельного оружия.

Также сообщалось, что большая часть украинцев против легализации владения огнестрельным оружием.

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Источник: korrespondent.net