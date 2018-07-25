На Закарпатье лесника поймали на продаже леса

В Закарпатской области поймали мастера леса Брустурянского лесоохотничьего хозяйства на продаже неучтенного леса на 125 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Следственным управлением прокуратуры Закарпатской области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту получения 125 тыс. грн неправомерной выгоды мастером леса Брустурянского лесоохотничьего хозяйства (ч. 1 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.



В ходе досудебного расследования установлено, что мастер леса Турбацкого лесничества ГП Брустурянское ЛОХ получил 125 тыс. грн неправомерной выгоды за отпуск 72 м. куб. неучтенной древесины.



Согласно санкции ч. 1 ст. 368 УК Украины, по которой квалифицированы действия подозреваемого, ему грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, за прошлый год из Украины было вывезено более 1 млн тонн топливной древесины. В страны ЕС с начала года вывезено почти 660 тыс. тонн топливной древесины. При этом более 90% такого товара экспортируют государственные предприятия – лесные хозяйства

По итогам первого полугодия Государственная фискальная служба возбудила 39 дел о незаконном перемещении лесоматериалов на 35 млн грн.

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Источник: korrespondent.net