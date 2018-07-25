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25. 07. 2018

Офицера пограничника задержали на взятке

Военная прокуратура из состава Объединенных сил задержала офицера-взяточника. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил (ООС) в среду, 25 июля.

"Военная прокуратура Харьковского гарнизона задержала офицера С. из сектора УВВБ Восток Госпогранслужбы Украины, который требовал у другого гражданина денежные средства за решение вопроса относительно трудоустройства в УВВБ Восток", –  говорится в сообщении.

За свои услуги подозреваемый требовал 5 тысяч долларов. Его задержали после получения части неправомерной выгоды в размере 2,5 тысяч долларов.

Отмечается, что на момент задержания офицер С. Уже был отстранен с занимаемой должности. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления и избрания ему меры пресечения.

Ранее руководство Черновцыводоканала уличили в миллионных взятках. Только с начала нынешнего года злоумышленники незаконно получили почти три миллиона гривен.

А в Запорожской области на взятке попался заместитель мэра.

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Источник: korrespondent.net

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