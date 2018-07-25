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25. 07. 2018

Венгрия передала Закарпатью хлор для очистки воды

Венгрия отправила на Закарпатье в виде гуманитарной помощи три тонны жидкого хлора, который пойдет на обеззараживание питьевой воды Ужгородского водоканала. Об этом сообщается на сайте губернатора области Геннадия Москаля.

Вчера фура с хлором прибыла через пункт пропуска Тиса в Закарпатскую область.

Поставка стала возможной после того, как обладминистрация обратилась за помощью в консульство Венгрии в Ужгороде.

"Мы сразу получили положительный ответ... Закарпатью очень повезло, что оно имеет такого соседа", - заявил Москаль.

Отметим, единственный в Украине завод по производству жидкого хлора ДнепрАзот отгрузил первую партию этого товара.

Напомним, 20 июля Днепразот объявил о восстановлении работы хлорных цехов после остановки из-за недовольства ценами на продукцию.

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Источник: korrespondent.net

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