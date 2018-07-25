Опубликованы три сценария развития экономики Украины в 2018-2020 годах. Утвержденный правительством прогноз экономического и социального развития в среду, 25 июля, публикует УНН.

В частности, первый сценарий развития предполагает, что в течение 2018-2020 годов будут создаваться условия для перехода к устойчивому экономическому росту, которые будут базироваться на расширении, прежде всего, инвестиционного спроса, укреплении конкурентоспособности украинской экономики, повышении эффективности использования производственных ресурсов и научно-технологического потенциала.

В целом по этому сценарию в среднем за период 2018 - 2020 годов прогнозируется ежегодный рост ВВП на уровне 3,5% (в 2018 году - на 3%).

Второй сценарий при наличии большинства одинаковых сценарных условий по сравнению с первым предусматривает более оптимистичную динамику социальных показателей, в частности, рост социальных стандартов, низкий уровень безработицы, а также лучшую реакцию бизнеса на введеные реформы.

По этому сценарию прогнозируется рост ВВП в среднем на уровне 4,3% ежегодно (в 2018 году - 4%).

Третий сценарий наименее оптимистичен. Он принципиально отличается от первого внешними условиями, что является достаточно весомым фактором, учитывая имеющуюся высокую зависимость украинской экономики от влияния внешней среды.

Этот сценарий предполагает худшую внешнеэкономическую конъюнктуру, чем первый и второй сценарии, более медленный рост основных торговых партнеров Украины, что будет сдерживать расширение спроса на отечественные товары и негативно сказываться на притоке финансовых ресурсов в страну, в том числе необходимых для внедрения реформ. В частности, осторожность инвесторов относительно вложения средств в украинскую экономику будет обусловливать незначительные объемы средств, которые будут привлекаться путем приватизации государственного имущества.

Кроме того, будет наблюдаться сокращение производства в экспортоориентированных видах промышленной деятельности, что будет негативно сказываться на общих темпах роста промышленного производства.

В целом по этому сценарию прогнозируется рост ВВП в среднем на уровне 1,3% ежегодно (в 2018 году - 1,2%).

Cмотрите фотогалерею: Опубликованы три сценария развития экономики

В качестве основного правительство будет рассматривать первый сценарий и на основе именно его параметров будет осуществляться расчет бюджетных показателей.

По данным Нацбанка, рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года незначительно ускорился - до 3,2% с 3,1% в первом квартале.

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Источник: korrespondent.net