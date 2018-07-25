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25. 07. 2018

На Львовщине пассажирский поезд сбил насмерть мужчину

В ночь на среду, 25 июля, во Львовской области в селе Бортники под колесами поезда погиб мужчина. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что 50-летнего мужчину сбил пассажирский поезд №667 сообщением Черновцы-Ковель

Этот инцидент повлек задержку поезда на 30 минут. Личность мужчины пока устанавливают.

Также выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в Николаевской области уволили машинистов поезда, которые переехали женщину, после чего попытались избавиться от улик.

Напомним, 9 июля возле станции Пидзамче во Львове поезд Ивано-Франковск-Киев сбил мужчину и женщину.

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Источник: korrespondent.net

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