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25. 07. 2018

Жители Донецка рассказали о досуге

Корреспонденты Радио Свобода узнали у жителей временно оккупированного Донецка, есть ли в городе возможности для полноценного досуга. Соответствующее видео в среду, 25 июля, публикует 112 Украина.

Так, один из респондентов отметил, что в городе есть несколько парков культуры и отдыха, а также множество развлекательных заведений, спортивные центры и клубы.

По словам другого участника опроса, возможностей для досуга в Донецке практически нет. Он отметил, что открытые общедоступные площадки нуждаются в уходе, также хотелось бы, чтобы было больше массовых мероприятий. В то же время, по его словам, в городе достаточно фитнес-клубов для людей с разным достатком.

Еще один местный житель рассказал, что в центре города достаточно мест для занятий спортом, а на набережной Кальмиуса - для развлечений. По его словам, в городе есть также кафе, рестораны.

Еще один житель Донецка утверждает, что в городе много турников, брусьев и остального инвентаря для занятий спортом. Однако, по его мнению, площадок для катания можно было построить больше.

Ранее жители оккупированных Донецка и Луганска рассказали о том, есть ли у них проблемы с водоснабжением.

Также жители Луганска рассказали, какие продукты питания чаще всего покупают.

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Источник: korrespondent.net

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