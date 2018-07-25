В России возбудили дело против Гриценко

Бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко подозревают в призывах к терактам на территории России. Соответствующее уголовное дело возбудил Следственный комитет Российской Федерации. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.

Ведомство расследует несколько эпизодов с якобы призывами Гриценко к террористической деятельности на территории России. В частности, один из таких призывов, как указано в сообщении, экс-министр озвучил 2 июля 2018 года в эфире одного из украинских телеканалов.

В СК заявили, что по результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз установлена ​​причастность Гриценко к совершению аналогичного заявления 16 июля 2014 года, когда "Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов".

"По данному факту в отношении Анатолия Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Анатолию Гриценко заочно предъявлено обвинение.

В СК РФ уточнили, что согласно ст. 12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству.

Ранее в России открыли новые дела против бойцов ВСУ. Их обвиняют в обстрелах Зайцево, Горловки, Донецка, Докучаевска и других украинских населенных пунктов.

А в мае Следком РФ возбудил дело против украинских прокуроров. Их обвиняют в том, что они завели против российских судей, одобривших аннексию Крыма.

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Источник: korrespondent.net