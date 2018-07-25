СМИ опубликовали разговор Трампа с юристом о деньгах для модели Playboy

Телеканал CNN опубликовал запись разговора президента США Дональда Трампа и его бывшего юриста Майкла Коэна.

На записи говорится в том числе о выплатах модели Playboy Карен Макдугал, которая заявила о связи с американским президентом.

Запись, которая была предоставлена телеканалу адвокатом Коэна Ланни Дэвисом, была сделана в сентябре 2016 года. После того, как адвокат говорит “нам придется заплатить” и вспоминает “финансирование”, Трамп вспоминает платеж наличными, на что Коэн отвечает: "Нет, нет, нет".

Из записи неясно, предлагает ли он заплатить наличными или отвергает это предложение.

В свою очередь действующий адвокат Трампа Руди Джулиани заявил в интервью телеканалу Fox News, что на аудиозаписи президент говорит Коэну "не платить наличными".

"Президент не стал бы говорить о том, чтобы использовать наличные...Так может сказать только полный идиот, а президент - не идиот", - заявил Джулиани.

"Я согласен с тем, что эта аудиозапись немного неразборчива, но я уверяю вас, что мы прослушали ее много, много раз и из расшифровки сразу ясно, что президент Трамп говорит "не плати наличными", - добавил он.

Американские СМИ отмечают, что речь идет об аудиозаписи плохого качества, и это осложняет вопрос о том, что именно на ней говорит Трамп.

Напомним, бывшая модель Макдугал ранее заявила, что у нее был роман с Трампом в течение 10 месяцев, который начался через несколько месяцев, после того как жена нынешнего президента США Мелания Трамп родила сына.

В середине января стало известно, что компания-издатель таблоида National Enquirer заплатила Карен Макдугал $150 тыс. за рассказ о возможных связях с Трампом, который на тот момент был кандидатом в президенты от республиканцев. В результате таблоид историю бывшей модели так и не опубликовал. Официально издатель таблоида пояснил выплату денег гонораром Макдугал за появление на обложке журнала и за колонки о фитнесе.

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Источник: korrespondent.net