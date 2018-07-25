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25. 07. 2018

В Кировоградской области на микроавтобус с людьми упал столб

В городе Александрия Кировоградской области во время сильного ливня электрический столб рухнул на микроавтобус с людьми. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает местное издание Моя Александрия.

Инцидент случился на улице Кировоградское шоссе. В момент аварии в салоне находились три человека: 31-летний водитель, его мать и тетя. Люди травм не получили, но оказались надолго заперты в салоне, пока электрики отключали напряжение.

Причиной обрушения опоры стала ветка дерева, которая упала на провода и натянула их. Под нажимом бетонная конструкция не выдержала.

Cмотрите фотогалерею: В Кировоградской области на микроавтобус с людьми упал столб

Ранее в городе Новая Одесса Николаевской области в результате ДТП с участием электроопоры погибли два человека.

Также ранее в правительственном квартале Киева упавшее дерево повредило несколько автомобилей.

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Источник: korrespondent.net

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