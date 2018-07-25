На мосту из аннексированного Крыма в соседнюю Россию появились первые рельсы. Об этом сообщается на сайте проекта в среду, 25 июля.

"Формирование верхнего строения пути идет от одного берега к другому: от Тамани до Керчи. В этом отличие железнодорожного моста от автодорожного. Железнодорожные пути строятся последовательно: хозяйственные склады, которые укладывают рельсы, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям", – говорится в сообщении.

В целом строители должны проложить 38 км путевой решетки, сформировать основу из 90 тысяч кубов щебня, а также выполнить по 43 уравнительных стыков на каждом из двух путей моста.

Крымский мост будет рассчитан на движение поездов массой до 7100 тонн. При этом проектом предусмотрен температурный диапазон верхнего строения пути – от минус 27 до плюс 57 градусов.

Утверждается, что пассажирские поезда будут развивать скорость до 120 километров в час, а грузовые – 80. При этом благодаря применяемым технологиям поезда будут ездить в Крым "плавно и практически бесшумно".

Cмотрите фотогалерею: На Крымском мосту уложили первые рельсы

Напомним, 16 мая открылось движение легковых машин и общественного транспорта по Крымскому мосту. Грузовики планируют запустить в октябре текущего года, а поезда – в декабре 2019 года.

Также стало известно, что строители проложили более 80% железнодорожных путей, которые соединят Крымский мост с транспортной системой соседней России.

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Источник: korrespondent.net