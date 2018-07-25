Хищение топлива в Одессе: военная прокуратура открыла дело

Военная прокуратура Южного региона начала уголовное производство по факту хищения более 171 тонны горюче-смазочных материалов воинской части в Одессе. Об этом в среду, 25 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 24 июля военной прокуратурой Южного региона Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту хищения из воинской части А2756 (46 Объединенного центра обеспечения) 171 т 241 кг горюче-смазочных материалов, что стало результатом халатного отношения военных должностных лиц к исполнению обязанностей воинской службы и повлекшее тяжкие последствия.

Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения - ч. 3 ст. 410 (хищение военного имущества или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного служебного лица к службе, причинившее существенный ущерб) Уголовного кодекса Украины.

Проведение досудебного расследования поручено Следственному управлению ГУ НП в Одесской области. Создана группа военных прокуроров, которые одновременно с Национальной полицией проводят первоочередные следственные действия с целью быстрого, полного и эффективного расследования. Принимаются исчерпывающие меры для оперативного раскрытия указанных тяжких преступлений в наиболее сжатые сроки, добавили в прокуратуре.

Расследование находится на контроле руководства Главной военной прокуратуры и прокуратуры Южного региона Украины.

Ранее глава Минобороны Степан Полторак уволил причастных к масштабным хищениям топлива в Одессе.

Также сообщалось, что в Житомирской области разоблачили командование одной из воинских частей на хищении 50 тонн горючего.

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Источник: korrespondent.net