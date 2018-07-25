В городе Люботин Харьковской области ветер снес конструкцию недавно отремонтированной крыши с детского сада №2 на улице Ткацкой в Люботине.

Об этом сообщили местные жители на странице Люботин в Facebook в среду, 25 июля.

Отмечается, что на капитальный ремонт крыши садика было выделено 986,2 тысяч гривен. Ремонтные работы проводились в нынешнем году.

Cмотрите фотогалерею: Под Харьковом ветер снес с детсада новую крышу

Напомним, в ночь на 11 июля в школе города Балта Одесской области произошел крупный пожар из-за попадания молнии. Огнем были повреждены три класса, перекрытия и крыша здания на общей площади 200 квадратных метров.

А в Шевченковском районе Киева по улице Дмитриевской возник пожар в отселенном двухэтажном здании детского сада.

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Источник: korrespondent.net