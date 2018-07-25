Гройсман грозит уволить главу Пенсионного фонда

Премьер-министр Владимир Гройсман в среду, 25 июля, провел совещание, на котором обсуждалась ситуация с задержкой пенсий. В нем приняли участие руководители Пенсионного фонда, Государственного казначейства, Министерства финансов и Министерства социальной политики, сообщает пресс-служба правительства.

Для решения проблемы с задержками Гройсман дал руководству Пенсионного фонда срок до конца недели.

"Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам. Персональная ответственность [руководителей ПФУ] - своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами. К концу недели урегулировать ситуацию. Кроме того, назначаю служебное расследование - и по действиям руководителя ПФУ и в отношении руководителей в регионах. Будут еще хоть раз задержки - не прощу. Создавать людям дополнительные проблемы - недопустимо", - заявил Гройсман.

Премьер также подчеркнул, что Кабмин вовремя перечисляет все бюджетные трансферты (бюджет Пенсионного фонда примерно на 40% состоит из бюджетных дотаций), поэтому ПФУ должен сделать так, чтобы подобные задержки больше не происходили.

Тем временем, пресс-служба Пенсионного фонда сообщает, что смещение графика выплат пенсий произошло в связи с кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса (ЕСВ), который является главным источником пополнения ПФУ.

Первыми ситуацию с выплатами прокомментировали в Укрпочте, в отделениях которой десятки пенсионеров выстаивали очереди в надежде получить пенсии.

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Источник: korrespondent.net