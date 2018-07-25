Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2018, среда, 14:22
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
25. 07. 2018

Пожар в Греции: число жертв возросло до 79 человек

В результате пожара близ Афин (Греция) уже погибли, по меньшей мере, 79 человек. Об этом в среду, 25 июля, сообщает со ссылкой на пожарную службу страны агентство Reuters.

Отмечено, что в результате стихийного бедствия также пострадали, по меньшей мере, 187 человек, среди них 23 ребенка. Число пропавших без вести до сих пор неизвестно.

По состоянию на 24 июля сообщалось, что близ Афин в результате пожара погибли по меньшей мере 74 человека, еще 180 пострадали.

Из-за стихийного бедствия к консулу Украины в Греции обратились восемь граждан Украины, которые выразили желание уехать из города Кинета. Представитель МИД сообщил, что украинцы не пострадали в результате пожаров в Греции.

В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.

Напомним, 23 июля в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который заставил людей бежать из дома.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Теперь туристы в Беларуси могут успеть покутить, отсидеть за это 15 суток, посмотреть страну и выехать, и все это без визы!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.