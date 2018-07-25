В Херсоне на железнодорожной колее обнаружили труп мужчины, который попал под поезд. Соответствующие фото в среду, 25 июля, публикует Херсон online.

Отмечается, что труп нашли вблизи мостов над дорогой.

На месте работает полиция.

ВНИМАНИЕ! Фотографии содержат сцены смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 18 лет!

Cмотрите фотогалерею: В Херсоне поезд разрезал мужчину пополам

Ранее во Львове поезд перерезал мужчину пополам.

Также сообщалось, что в Латвии поезд проехал над спящей между рельсами женщиной.

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Источник: korrespondent.net