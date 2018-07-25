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25. 07. 2018

Пожары в Греции сняли со спутника

В результате пожаров на окраинах Афин в Греции погибли уже 79 человек, более сотни госпитализированы с ожогами, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 25 июля, пишет Рrotothema.

В районе прибрежного курортного города Кинета, а также около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и на склонах горы Пендели введен режим чрезвычайного положения.

Пожар на запад от греческой столицы настолько интенсивный, что его легко видно из космоса.

Фото сняты спутником из программы Коперник Sentinel 2.

Cмотрите фотогалерею: Пожары в Греции сняли со спутника

Из-за стихийного бедствия к консулу Украины в Греции обратились восемь граждан Украины, которые выразили желание уехать из города Кинета. Представитель МИД сообщил, что украинцы не пострадали в результате пожаров в Греции.

Украина уже предложила Греции помощь в тушении пожаров.

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Источник: korrespondent.net

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